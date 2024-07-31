Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик»

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оснащение оборудованием конечного распределения и электроустановочными изделиями более 3500 новых магазинов ведущей продуктовой розничной компании в России – X5 Group.

Электроустановочные изделия Systeme Electric и аппараты Dekraft установлены в сетях магазинов «Пятерочка» и «Чижик» по всей России.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Многие наши продукты и решения хорошо зарекомендовали себя и заслуженно пользуются большим спросом, поскольку в полной мере соответствуют самым высоким требованиям безопасности и надежности электроснабжения объектов наших клиентов. Эти устройства бесшовно заменили иностранные аналоги благодаря качеству мирового уровня. Именно такое оборудование было применено на проектах, реализованных X5 Group

Директор региональной сети «Чижик» Дмитрий Жадан:

Жёсткие дискаунтеры «Чижик» – это современные магазины, которые предлагают клиентам новый уровень соотношения цены и качества. Мы создаем дискаунтеры для людей, которые стремятся рационально подходить к своей жизни. В планах развитие сети и запуск большого количества торговых точек. Принципиальное значение для нас имеет стабильная и эффективная работа всех магазинов. Поэтому для их оснащения мы выбираем надежное оборудование компании «Систэм Электрик»

В 2023 году по всей стране были открыты более 1500 магазинов низких цен «Чижик», большинство из них оснащены электроустановочными изделиями «Систэм Электрик» серии AtlasDesign Profi54. Это моноблочная серия выключателей и розеток для открытого монтажа, которая создана специально для объектов, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Изделия также имеют высокопрочный корпус, сделанный из устойчивого к ультрафиолету пластика.

Продукцию бренда Dekraft применили в обновленных магазинах сети «Пятерочка». Всего модульное оборудование и силовые аппараты в литом корпусе были установлены в более чем 2000 розничных точек в различных российских регионах.