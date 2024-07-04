Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет об официальном запуске семейства продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД. В новую линейку вошли: SystemeBotz – устройство мониторинга параметров окружающей среды, SystemeBotzAC – решение для контроля доступа в ИТ-стойку, а также специализированное программное обеспечение для централизованного мониторинга DCGuard.

SystemeBotz – масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска. Продукт является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОД. Устройство мониторинга SystemeBotz устанавливается в ИТ-стойку и позволяет подключить различные типы датчиков Systeme Electric: температуры и влажности, точечных и ленточных протечек, положения двери, дыма и пожара, наличия напряжения и датчики типа «сухой контакт».

Датчики не требуют никаких предварительных настроек, определяются устройством автоматически и сразу отображаются в web-интерфейсе системы.

SystemeBotzAC – надежная система контроля и управления доступом, разработанная для защиты ИТ-стоек, которая в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска физического воздействия и несанкционированного доступа к ИТ-инфраструктуре.

Решение состоит из: датчиков положения дверей, ручек ИТ-стоек со встроенными считывателями карт, коммуникационных блоков для передачи параметров в систему верхнего уровня, блоков питания и IP-камер. Все устройства SystemeBotzAC совместимы с серверными шкафами Systeme Electric, а также некоторыми ИТ-стойками прочих производителей.

Системное обеспечение DCGuard – это программная платформа верхнего уровня, которая в режиме реального времени собирает, хранит и визуализирует параметры работы инженерной инфраструктуры объекта. Программная платформа имеет набор средств информирования пользователя об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта.

DCGuard устанавливается на сервер и позволяет осуществлять сбор данных по промышленным протоколам для однофазных и трехфазных ИБП, рядных и периметральных кондиционеров, блоков распределения питания (PDU), устройств мониторинга параметров окружающей среды, систем холодоснабжения (чиллеров, драйкуллеров, частотно-регулируемых приводоы и др.), систем мониторинга батарей, дизель-генераторных установок, а также распределительных щитов.

Линейка SystemeBotz является полноценной заменой аналогичной продукции от APC и будет доступна для проведения опытно-промышленной эксплуатации на объектах заказчиков до 31 октября 2024.