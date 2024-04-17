«Систэм Электрик» договорилась о сотрудничестве с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова в ходе Инновационного Саммита 2024 подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов и директор Института энергетики ГГНТУ Тимур Эзирбаев.

Компания будет сотрудничать с высшим учебным заведением для подготовки специалистов, соответствующих потребностям «Систэм Электрик», повышения квалификации и переподготовки сотрудников в соответствии с задачами современной отрасли топливно-энергетического комплекса, а также в научной и научно-практической сферах, реализуя инновационные проекты.

Инновационный Саммит проходит 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3 на Красной Пресне в Москве. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

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