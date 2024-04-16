«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» заключили соглашение о совместных НИОКР в рамках Инновационного Саммита 2024

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Национальный исследовательский институт «МЭИ» (НИУ «МЭИ») заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере НИОКР.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Подписание состоялось в ходе Инновационного Саммита 2024, который проходит с 15 по 18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Ключевая тема Инновационного Саммита 2024: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее».

Соглашение направлено на сотрудничество в научной сфере и реализацию инновационных проектов, таких как разработки оборудования и программного обеспечения (ПО). Кроме того, планируется совместно проводить полный цикл испытаний от функциональных характеристик до тестирования элементной базы. При этом также будет обеспечиваться подготовка и трудоустройство новых кадров.

В настоящее время уже активно идет процесс передачи компетенций по подготовке специалистов в области распределения электроэнергии низкого напряжения. Помимо этого, «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» ведут работу по проведению испытаний преобразователей частоты SystemeVar. Согласно намеченному плану взаимодействия, институт займется локализацией ПО для этого оборудования.

«Сотрудничество с опорным центром компетенций энергетического комплекса – один из примеров нашего принципа технологического партнерства. Мы объединяем усилия с лидерами в своих областях для разработки новых российских технологий и продуктов. При этом взаимодействие направлено не только на подготовку новых кадров для нашей компании. Мы рассчитываем, что эта работа будет способствовать повышению престижа профильных специальностей и привлечению молодого поколения в профессию», - отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Реализация нацпроекта «Образование» вносит важнейший вклад в подготовку нового поколения специалистов, но при этом существуют и значимые инициативы, которые вносят свой вклад в формирование кадровой базы высокого уровня для обеспечивающей отрасли страны. Сотрудничество с «Систэм Электрик» - один из успешных примеров в этой области и включает в себя как двусторонний учебный процесс, так и особенно важное направление – проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», - подчеркнул ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Инновационный Саммит проходит 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон №3 на Красной Пресне в Москве. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://landing.systeme.ru/innovacionnyj-sammit

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