«Систэм Электрик» и «Россети Московский регион» на ПМЭФ-2024 подписали соглашение об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и «Россети Московский регион» на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение, которое направлено на взаимодействие для реализации совместных проектов в области импортозамещения и внедрения инновационных технологий на объектах энергокомпании.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и генеральный директор «Россети Московский регион» Пётр Синютин.

Компании договорились консолидировать усилия, направленные на развитие технологической независимости электросетевого комплекса Московского региона. В ходе выполнения инвестиционной и ремонтной программ «Россети Московский регион» активно использует отечественные инновационные решения, разработанные «Систэм Электрик», на электрооборудовании трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, устройств релейной защиты и автоматики.

Достичь поставленных в Соглашении целей поможет успешный опыт реализуемых совместных проектов. Компании взаимодействуют в области применения комплектных распределительных устройств 6-20 кВ RME для блочных трансформаторных подстанций, производимых на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области.

Ячейки RME были локализованы в рамках реализации программы импортозамещения «Систэм Электрик». Моноблоки хорошо зарекомендовали себя благодаря надежности, компактным габаритам, а также простоте монтажа и минимальным требованиям к техническому обслуживанию.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Систэм Электрик» действительно делает ставку на локализацию производства и надёжность оборудования как основу долгосрочной стратегии развития, и мы готовы разрабатывать новые решения и дорабатывать существующие, чтобы полностью соответствовать высоким стандартам группы «Россети»

Генеральный директор «Россети Московский регион» Пётр Синютин:

«Россети Московский регион» успешно сотрудничает со многими российскими производителями электрооборудования. Инновации, разработанные «Систэм Электрик» и предлагаемые для внедрения на наших электросетевых объектах, позволят повысить уровень автоматизации сетевого комплекса и надёжность распределительных сетей