«Систэм Электрик» на этапе строительства ЖК Golden City девелопера GloraX поставила модульное оборудование City9 Set

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, на этапе строительства жилого комплекса Golden City в Санкт-Петербурге выступила поставщиком модульного оборудования для ЖК.

GloraX – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов от комфорт-класса до премиум-класса, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Golden City – это жилой комплекс бизнес-класса на намывных территориях Васильевского острова, включающий разновысотные дома.

В рамках проекта для надежного электроснабжения ЖК на объект было поставлено оборудование «Систэм Электрик» серии City9 Set: автоматические выключатели (АВ), дифференциальные автоматы (АВДТ), выключатели нагрузки и модульные контакторы, а также навесные корпуса City9 Box.

Автоматические выключатели и дифференциальные автоматы гарантируют защиту электрических сетей от перегрузок, коротких замыканий и других аварийных ситуаций. Модульные контакторы в сочетании с однофазными автоматическими выключателями или выключателями дифференциального тока обеспечивают дистанционное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока.

Продукция City9 Set соответствует техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.