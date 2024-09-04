«Систэм Электрик» обеспечила «умные» склады Gloria Jeans оборудованием для бесперебойного энергоснабжения

Источники бесперебойного питания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечивают надежное электроснабжение логистических центров лидера в сегменте fast fashion в России и странах СНГ – компании «Глория Джинс».

Магазины вертикально-интегрированного ритейлера представлены в более чем 300 городах. Наличие развитой сети, а также реализация продаж через крупнейшие маркетплейсы требуют быстрой и стабильной логистики. Именно поэтому распределительные центры компании, отгружающие заказы, работают на базе современных технологий с использованием автоматизированных складских роботов и сортировочных систем.

Безопасную и точную работу логистических центров в Новошахтинске Ростовской области и Московской области обеспечивают источники бесперебойного питания (ИБП) Uniprom 3L от «Систэм Электрик». В каждом из центров для модернизации систем бесперебойного электроснабжения применены две группы трехфазных ИБП общей мощностью 1200 кВА. Для сборки готовых шкафов также были использованы компоненты низкого напряжения Dekraft, в том числе рубильники и оболочки.

Такие устройства являются простыми в настройке, эксплуатации и обслуживании, их отказоустойчивая конструкция упрощает монтаж и обслуживание, компактность позволяет сэкономить ценное пространство, а эффективность до 96% обеспечивает предсказуемость расходов на электроэнергию.

Помимо поставки оборудования «Систэм Электрик» по контракту SLA в течение 5 лет осуществляет сервисное обслуживание, обеспечивая круглосуточную поддержку установленных ИБП.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» Роман Шмаков:

В продуктовое предложение «Систэм Электрик» сегодня входит несколько линеек трехфазных ИБП, которые производятся на основе лучшего опыта и наших собственных разработок. Поэтому они являются оптимальной заменой для оборудования иностранных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, благодаря одному из крупнейших в отрасли инженерно-сервисных центров мы обеспечиваем комплексную поддержку на всех этапах жизненного цикла проектов

Современные логистические комплексы с высоким уровнем автоматизации позволяют существенно сокращать затраты на обработку интернет-заказов, а также повышать скорость и качество операций в магазинах. Именно поэтому надежное электроснабжение и сервисное обслуживание уровня SLA становится особенно важным фактором для их работы.