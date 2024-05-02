«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске дизайнерской серии электроустановочных изделий ArtGallery, которая ранее была отмечена в финале премии «Лучший промышленный дизайн России».

Серия ArtGallery сочетает в себе надежность, безопасность и стильный современный дизайн. Отличительные черты ArtGallery – тонкая эстетичная рамка с радиусом скругления углов 2 мм, которая соответствует актуальным трендам, максимальное поле для функций и отсутствие перегородок между механизмами в многопостовых рамках.

Важным преимуществом серии стала разнообразная цветовая гамма, позволяющая подобрать подходящий оттенок для любого интерьера – и для небольшой квартиры, и для крупного бизнес-центра. В палитру из одиннадцати цветов механизмов и двенадцати цветов рамок вошли классический белый глянцевый вариант из антибактериального пластика, и матовые оттенки, например, «карбон» с покрытием Soft Touch, а также насыщенный «аквамарин», уютный «песочный» и роскошный «золотой».

Начальный функционал серии включает в себя классические механизмы от переключателей и универсального светорегулятора для управления освещением с двух и более точек до комбинированных розеток 220 В с USB-разъемами типа А и С.

При этом функционал ArtGallery будет постоянно расширяться и дополняться новыми уникальными решениями. Уже сейчас пользователь может установить нужные ему функции, применив адаптер ArtGallery для механизмов серии AtlasDesign. Данный адаптер способен помочь при временном отсутствии некоторых механизмов в линейке ArtGallery (термостат, аудио- и ТВ-коннектор, USB type A+С, а также HDMI, компьютерные розетки категории 5е, телефонные розетки и другие функции).

Это значит, что пользователь может использовать рамки ArtGallery для обновления дизайна установленного оборудования, однако нет необходимости менять все розетки и выключатели – достаточно приобрести адаптер, новые рамки и заменить рамки из серии AtlasDesign.

Также в линейке ArtGallery доступны механизмы и рамки с повышенной степенью пыле- и влагозащиты IP44. То есть, такие функции, как одноклавишный переключатель и розетка с заземлением со шторками и крышкой могут быть установлены в ванной комнате или на кухне без каких-либо рисков, поскольку одно- и двухпостовые рамки со специальной мембраной надежно защитят контактную группу механизмов. Изделия IP44 доступны в трех цветах: «белый», «алюминий» и «карбон».

Другие ключевые характеристики ArtGallery – безопасность и удобство монтажа. В серии будут представлены как механизмы с винтовыми клеммами, так и механизмы с быстрозажимными клеммами, которые не только упрощают монтаж, но и обеспечивают надежное соединение, что, в свою очередь, гарантирует безопасность эксплуатации. Механизмы с быстрозажимными клеммами ускоряют монтаж на 25% и экономят время до 6 часов при монтаже 200 постов.

Кроме того, механизмы розеток и выключателей (переключателей) ArtGallery обеспечат долговечную работу изделий, так как имеют усиленную контактную группу. Количество циклов включения и выключения доходит до 80 000, при требовании стандарта в 40 000 циклов. А заземляющий контакт розеток производится из латуни с содержанием меди 63%. Такие контакты обладают высокой электропроводностью, устойчивы к коррозии, экологичны и имеют эстетичный внешний вид.

Ближайшая возможность ознакомиться с новейшей серией ArtGallery и другими электроустановочными изделиями «Систэм Электрик» вживую – выставка MosBuild 2024, которая состоится с 13 по 16 мая в МВЦ «Крокус Экспо». Стенд «Систэм Электрик» M3073 будет располагаться в павильоне №2, в зале 11. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://mosbuild.com/ru/visit/get-e-ticket/

Промокод «Систэм Электрик»: mbw24eCLSL