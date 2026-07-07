«Систэм Электрик» объявляет о запуске системы учета энергопотребления SystemeMeters Tag + SystemeGate 400

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске системы беспроводного контроля энергии, в которую вошли датчики энергии SystemeMeters Tag и промышленный шлюз SystemeGate 400.

SystemeMeters Tag и SystemeGate 400 – это готовая к внедрению система мониторинга энергопотребления, позволяющая быстро и без лишних затрат получить полную картину распределения электроэнергии как на существующем объекте, так и на вводимом в эксплуатацию.

Беспроводная связь между датчиками и шлюзом избавляет от необходимости прокладывать отдельные кабели связи, в разы сокращая время пусконаладки. Детальный мониторинг энергопотребления дает возможность вручную или через систему управления перераспределять нагрузку, избегать пиковых перегрузок и оптимально использовать доступный лимит мощности.

Датчики энергии SystemeMeters Tag и шлюз SystemeGate 400 уже доступны для заказа.