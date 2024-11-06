«Систэм Электрик» объявляет старт продаж первых розеток быстрого монтажа, произведенных в России

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, дополнила серию ArtGallery розетками с быстрозажимными клеммами. Электроустановочные изделия выпускает «Потенциал», крупнейший российский завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий, неоднократный лауреат премии «100 лучших товаров России».

Впервые на заводе «Потенциал» освоена новая технология производства быстрозажимных клемм. Она облегчает монтаж и обеспечивает высокий уровень безопасности контактов изделий. Достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Экономия времени при монтаже составляет до 25%. Например, монтаж 200 постов сократится на 6 часов.

Легкость монтажа обеспечивают конические отверстия для эргономичного ввода проводов и никелированный заземляющий контакт. Клеммы не требуют протяжки в процессе эксплуатации, а высокая механическая прочность зажима обеспечивает надёжный контакт.

ArtGallery – это первая дизайнерская серия электроустановочных изделий, созданная «Систэм Электрик». Помимо современного минималистичного дизайна, серию отличают трендовые цвета, тонкая эстетичная рамка с радиусом скругления углов 2 мм, которая соответствует актуальным трендам, и отсутствие перегородок в многопостовых рамках. Палитра ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать подходящее цветовое сочетание для любого интерьера – и для небольшой квартиры, и для крупного бизнес-центра.

В 2023 году серия была отмечена в финале премии «Лучший промышленный дизайн России».