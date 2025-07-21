«Систэм Электрик» объявляет старт продаж термостатов с Wi-Fi серии ArtGallery

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, открыла продажи моноблочных термостатов 16 А с Wi-Fi серии ArtGallery. Устройства призваны сделать управление теплым полом максимально комфортным и эффективным.

Ключевым преимуществом термостатов, оснащенных Wi-Fi модулем, является возможность удаленного управления через мобильное приложение. Это позволяет, например, заранее включить подогрев пола перед возвращением домой из поездки. Устройство также поддерживает функцию программирования недельного расписания, благодаря чему теплый пол может автоматически включаться в заданное время. Такой подход способствует экономии электроэнергии, так как нагрев происходит только в необходимые отрезки времени.

Для удобства пользователей термостаты ArtGallery оснащены большим информативным дисплеем, обеспечивающим простое ручное регулирование температуры непосредственно на устройстве. Точность контроля достигается благодаря комбинации встроенного и выносного датчиков температуры. Моноблочный термостат ArtGallery представлен в двух классических цветах – белом и черном.

Серия электроустановочных изделий ArtGallery создана с учетом трендов и современных стилей дизайна. Тонкая эстетичная рамка и максимальное поле для функций позволяют оптимально использовать пространство. В 2023 году «Систэм Электрик» стала лауреатом премии «Лучший промышленный дизайн России» с линейкой ArtGallery.