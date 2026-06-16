«Систэм Электрик» поставила комплексное решение для ЖК «ЗИЛАРТ» «Группы ЛСР»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, оснастила своим оборудованием жилой комплекс «ЗИЛАРТ» в Москве.

ЖК «ЗИЛАРТ» – флагманский проект строительного холдинга «Группа ЛСР», расположенный в Даниловском районе Москвы. Пространство жилого комплекса, возводимого в несколько очередей, объединяет дома от известных архитекторов, развитую инфраструктуру, обширные зеленые зоны и благоустроенную набережную.

Для оснащения объектов в рамках данного проекта «Систэм Электрик» поставляет ячейки RME и широкий ассортимент продукции Dekraft, включая автоматические выключатели, выключатели в литом корпусе и модульное оборудование, которое гарантирует стабильную работу вводно-распределительных устройств, главных распределительных, этажных и квартирных щитов.

Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией RME обладает широким спектром применения и защищает оборудование по всей России на крупных промышленных, инфраструктурных и жилых объектах. Производство полного цикла моноблоков RME осуществляется на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области – центре инжиниринга и производства силового оборудования «Систэм Электрик».

Модульное оборудование Dekraft представляют собой ключевые устройства для обеспечения защиты и эффективного функционирования сетей конечного распределения различных объектов, включая жилые здания или промышленные сооружения.

В жилом комплексе «ЗИЛАРТ» для оснащения зон общего пользования и квартир с отделкой «под ключ» застройщик выбрал флагманскую серию электроустановочных изделий AtlasDesign. Изделия выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.

«Систэм Электрик» сотрудничает с «Группой ЛСР» по широкому кругу объектов, включая ЖК «ВЕЙВ» и другие крупные объекты в Москве и регионах России.