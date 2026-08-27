«Систэм Электрик» представит решения для ЦОД на международном форуме в Москве

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, инфраструктуры дата-центров и ПО, примет участие в ежегодном международном форуме «ЦОД», который пройдет 2–3 сентября в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры и более 20 лет является ведущим профессиональным событием для специалистов отрасли.

На стенде «Систэм Электрик» № 22 будет представлен весь спектр оборудования для строительства и эксплуатации ЦОД – решения для ИТ-инфраструктуры, автоматизации и энергетики. Среди них:

цифровая ИТ-стойка Uniprom Rack Digital с интегрированными системами мониторинга и управления SystemeBotz, DC Guard, SystemeBotz AC и SystemeBMU;

стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU;

новый шкаф распределения питания для оборудования ЦОД Excelente PDPM;

источники бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRT G2 и Smart-Save Online SRV G2;

сервер пограничных вычислений SystemeSmart для работы с российским ПО Systeme Building Operation;

частотные преобразователи SystemeVar для насосных и вентиляторных применений;

панели оператора SystemeHMI;

контроллеры SystemePLC и SystemeHD для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем;

решения по беспроводному контролю температуры SystemeMeters TM и энергии SystemeMeters Tag;

продвинутые анализаторы качества сети SystemeMeters PM;

шинопровод SystemeLine B;

универсальное решение уровня SCADA Systeme Platform для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД (включено в реестр Российского программного обеспечения Минцифры).

В деловой программе форума примет участие технический директор «Систэм Электрик» Алексей Соловьев. 2 сентября он выступит с докладом «Когда искусство становится ремеслом – взгляд на сегодняшний рынок ЦОД», а также примет участие в пленарной дискуссии «ЦОД 2026: "отрицательный рост" или новый виток развития?». 3 сентября спикер представит тему «Будущее ИИ ЦОД».