«Систэм Электрик» представит решения для ЦОД на международном форуме в Москве

Опубликовано: 27.08.2026

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, инфраструктуры дата-центров и ПО, примет участие в ежегодном международном форуме «ЦОД», который пройдет 2–3 сентября в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры и более 20 лет является ведущим профессиональным событием для специалистов отрасли.

На стенде «Систэм Электрик» № 22 будет представлен весь спектр оборудования для строительства и эксплуатации ЦОД – решения для ИТ-инфраструктуры, автоматизации и энергетики. Среди них:

  • цифровая ИТ-стойка Uniprom Rack Digital с интегрированными системами мониторинга и управления SystemeBotz, DC Guard, SystemeBotz AC и SystemeBMU;
  • стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU;
  • новый шкаф распределения питания для оборудования ЦОД Excelente PDPM;
  • источники бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRT G2 и Smart-Save Online SRV G2;
  • сервер пограничных вычислений SystemeSmart для работы с российским ПО Systeme Building Operation;
  • частотные преобразователи SystemeVar для насосных и вентиляторных применений;
  • панели оператора SystemeHMI;
  • контроллеры SystemePLC и SystemeHD для диспетчеризации и автоматизации инженерных систем; 
  • решения по беспроводному контролю температуры SystemeMeters TM и энергии SystemeMeters Tag;
  • продвинутые анализаторы качества сети SystemeMeters PM;
  • шинопровод SystemeLine B;
  • универсальное решение уровня SCADA Systeme Platform для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД (включено в реестр Российского программного обеспечения Минцифры).

В деловой программе форума примет участие технический директор «Систэм Электрик» Алексей Соловьев. 2 сентября он выступит с докладом «Когда искусство становится ремеслом – взгляд на сегодняшний рынок ЦОД», а также примет участие в пленарной дискуссии «ЦОД 2026: "отрицательный рост" или новый виток развития?». 3 сентября спикер представит тему «Будущее ИИ ЦОД».

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