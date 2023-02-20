«Систэм Электрик» представляет автоматические выключатели SystemePact ACB

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет новую линейку воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB.



SystemePact ACB предназначены для защиты сетей низкого напряжения до 690 В и могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий. Технические характеристики новой линейки обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.



«Автоматические выключатели SystemePact ACB выполнены на платформе аппаратов MasterPact, признанных флагманом мирового рынка воздушных автоматических выключателей. Новая линейка имеет идентичные размеры, аналогичные характеристики, а также взаимозаменяемые аксессуары, что позволяет реализовать максимально комфортный переход от аппаратов Schneider Electric к аппаратам Systeme Electric на любом этапе жизненного цикла электроустановки — от проектирования до эксплуатации», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Серия включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, представляющие собой одновременно высоконадежные устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии, поддерживающие функции предиктивной диагностики и интеграции в системы передачи данных. Дополнительным преимуществом выключателей SystemePact ACB выступает расширенная базовая комплектация и эргономичный дизайн.



Более подробную информацию о продукте вы найдете на сайте.



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