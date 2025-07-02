«Систэм Электрик» представляет преобразователи частоты SystemeVar Hertz IP55 в защищенном исполнении

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет старт заказов на преобразователи частоты SystemeVar Hertz IP55.

Новая модель отличается высокой степенью защиты оболочки IP55, которая обеспечивает устойчивость корпуса к пыли и воде, поступающей с любого направления. Это позволяет использовать преобразователи в системах жизнеобеспечения зданий, а также на объектах водоподготовки и водоотведения. Оборудование адаптировано к тяжёлым условиям эксплуатации с помощью усиленных уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов.

Преобразователи поддерживают встроенный протокол Modbus RTU, что упрощает их интеграцию в действующие системы управления. Электромагнитная совместимость обеспечивается за счёт встроенного ЭМС-фильтра Класса C3, снижающего высокочастотные обратные воздействия на сеть.

Долговечность оборудования повышает покрытие плат Класса 3С2, позволяющее эксплуатировать преобразователи в нормальных условиях. Кроме того, расширенный рабочий диапазон температур (от -20 до +50 °C) увеличивает надёжность и снижает вероятность отказов оборудования в процессе эксплуатации в сложных условиях. Дополнительным преимуществом является пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя, что повышает безопасность использования устройств. Гарантия на устройства составляет 3 года.

Ввод в эксплуатацию и диагностика всех преобразователей частоты SystemeVar Hertz осуществляются на бесплатном программном обеспечении SystemeVAR Tool.

Поступление на склад SystemeVar Hertz IP55 ожидается в августе 2025 года.