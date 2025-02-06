«Систэм Электрик» приглашает на выставку «Мир Климата-2025»!

Международная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «Мир климата» в этом году пройдет в 20-ый раз 25-28 февраля на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

«Мир климата» – это возможность для ведущих компаний из России и зарубежных стран продемонстрировать свои последние достижения и передовые технологические решения в климатической индустрии.

«Систэм Электрик» принимает в мероприятии активное участие и приглашает профессионалов отрасли посетить стенд № А340 в павильоне 2.1. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, включая новинки, разработанные в соответствии с актуальными требованиями отечественного рынка.

Например, на стенде можно будет узнать о преобразователе частоты SystemeVar Hertz, предназначенном для применения в системах водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, в системах пожаротушения, охлаждения, аварийных системах, вентиляционном оборудовании и при работе климатического оборудования. Его главные преимущества – контроль целостности моторного кабеля, компактность («книжный» дизайн), надежность, большое количество полезных функций и соответствие требованиям специфичных стандартов, в частности, пожарному ГОСТ 53325-2012.

Ещё один продукт для ОВиК – это программируемые логические контроллеры SystemePLC S172, которые не уступают иностранным аналогам, ранее имевшим большой спрос на российском рынке. SystemePLC S172 легко настраиваются под конкретные задачи, позволяют расширять функциональность системы по мере потребности​, универсальны, устойчивы к внешним воздействиям, обрабатывают сигналы в реальном времени и способствуют оптимизации процессов.

Гости стенда смогут ознакомиться с устройствами управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичными кнопками со степенью защиты IP55.

Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» примут участие и в деловой программе мероприятия.

25 февраля на практической сессии «BIM-технологии в современном строительстве», которая пройдет с 15:00 до 16:00 в зале «Атмосфера», о цифровом двойнике здания расскажет руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения Павел Мурзакаев. 27 февраля с 11:00 до 12:30 в зале «Атмосфера» состоится конференция «Инженерные системы современного ЖК: климат-контроль и энергоэффективность», где директор по маркетингу продуктов промышленной автоматизации Георгий Бажибин поучаствует в обсуждении новых технологических решений в области климат-контроля и автоматизации.

«Мир климата» пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр». Стенд «Систэм Электрик» № А340 в павильоне 2.1.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

До встречи на «Мир Климата-2025»!