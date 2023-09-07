«Систэм Электрик» провела аудит первого проекта КРУ Systeme MVNex производства Rineco Group

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, провела аудит первого проекта нового партнера по сборке комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией (КРУ) Systeme MVnex – Rineco Group (г. Новосибирск).

Проект реализуется на предприятии по выпуску оборудования для распределения электроэнергии и малой автоматизации «Монтэл», которое является производственным подразделением электротехнической компании Rineco Group.

В рамках проведения аудита были проинспектированы распределительные устройства 10 кВ с газовым каналом и абсорбером, дуговой и микропроцессорной защитой производства НТЦ «Механотроника» (входит в Группу компаний «Систэм Электрик»). Оборудование будет использоваться на азотной станции строящегося завода полимеров в Иркутской области.

Главной целью аудита стала проверка соответствия качества продукции требованиям «Систэм Электрик». Разрешение на сборку оборудования было предоставлено после прохождения новым партнером комплексной программы обучения.

Программа обучения была адаптирована с учетом большого опыта производства КРУ Schneider Electric PIX12. Она включала в себя презентацию КРУ Systeme MVnex и систем релейной и дуговой защиты НТЦ «Механотроника». Также были проработаны вопросы сертификации оборудования, разработки схем вторичной коммутации, производства и испытания ячеек, а также предписания Systeme MVnex в проектах.

КРУ Systeme MVnex широко применяются в составе распределительных подстанций промышленных предприятий, сетевых и генерирующих компаний. Systeme MVnex полностью соответствуют требованиям стандартов ГОСТ и МЭК к комплектным распределительным устройствам и успешно прошли типовые испытания в независимых лабораториях. Они разработаны для длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях и позволяют уменьшить габариты подстанций и распределительных устройств, а также оптимизировать затраты на техническое обслуживание благодаря строгому контролю качества «Систэм Электрик».

Rineco Group стала третьим сертифицированным партнером по сборке КРУ Systeme MVnex. Ранее сертификацию также прошли компании «Энергостар» (г. Санкт-Петербург) и «КРУС-Запад» (г. Уфа).

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