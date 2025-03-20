«Систэм Электрик» расширила ассортимент линейки арочных кабель-каналов MultiSet

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет аксессуары для арочных кабель-каналов MultiSet в сером и кремовом оттенках.

Теперь фурнитура для кабель-каналов стала доступна во всех четырех цветах – «Белый», «Антрацит», «Серый» и «Кремовый». В коллекцию вошли внутренние и внешние углы, повороты, тройники, заглушки и соединители для каждого типоразмера. Они предназначены для организации ответвлений от основной линии кабель-каналов и для скрытия кабельных трасс сложной конфигурации. Такая система скрывает провода, идущие к выключателям, розеткам и другим электроустановочным изделиям, и защищает кабель от механических повреждений.

Аксессуары линейки MultiSet расширяют возможности применения кабельных каналов при открытой прокладке силовых и слаботочных кабелей. Цветовые решения аксессуаров способствуют достижению единообразия внешнего вида электропроводки, что преображает интерьер и делает его гармоничным.