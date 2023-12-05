«Систэм Электрик» расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о расширении ассортимента модульного оборудования City9 Set. Серия пополнилась автоматическими выключателями 6кА, дифференциальными автоматами 6кА и модульными контакторами с ручным управлением.

Модульные автоматические выключатели 6кА серии City9 Set обладают усовершенствованной дугогасительной камерой и улучшенным электромагнитным расцепителем, который сокращает время срабатывания аппарата. Жесткое соединение биметаллической пластины увеличивает ее теплопроводность и чувствительность.

Устройства выполняют функции защиты цепей от негативных воздействий токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки, а также коммутации цепей. Основные характеристики включают диапазон номинальных токов от 6А до 63А, кривые отключения B и С, количество полюсов от 1 до 4, отключающую способность 6кА, монолитную лицевую панель и механизм мгновенной коммутации.

Автоматические выключатели дифференциального тока 6кА созданы для защиты людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении (30 мА) и во влажных помещениях (10мА). Кроме того, они защищают цепи от токов короткого замыкания и перегрузки. Данные выключатели работают при номинальном токе от 10А до 40А обеспечивают повышенную безопасность (тип А и тип АС), имеют отключающую способность 6кА, чувствительность – 10 и 30мА, кривую отключения – С.

Модульные контакторы в сочетании с выключателями предназначены для дистанционного управления в однофазных и трехфазных цепях переменного тока систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения или неприоритетных нагрузок. В число параметров устройств входят номинальные токи от 16А до 63А, номинальное напряжение 230В и 400В, напряжение цепи управления 230В, контакты 2НО и 4НО, ручное управление.

Серия City9 Set пришла на смену аналогичной линейке Easy9 от Schneider Electric и уже включает в себя автоматические выключатели 4,5кА, дифференциальные выключатели 4,5кА, выключатели дифференциального тока 6кА и выключатели нагрузки.

Среди преимуществ серии модульного оборудования City9 Set – модернизированная платформа, улучшенные характеристики, безопасные клеммы во всем ассортименте и боковые каналы охлаждения.