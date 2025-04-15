«Систэм Электрик» расширила ассортимент семейства сетевых устройств SystemeSwitch

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении семейства сетевых устройств SystemeSwitch. К заказу доступны промышленные управляемые коммутаторы с напряжением питания 220 VAC.

Управляемые коммутаторы семейства SystemeSwitch обеспечивают гибкую настройку и мониторинг параметров сети. Они поддерживают различные топологии, включая шину, звезду и кольцо, что позволяет адаптировать их под различные задачи. Модели оснащены резервируемым питанием, а в отдельных модификациях доступно подключение реле сигнализации для оперативного оповещения о неисправностях.

В коммутаторах предусмотрены от 10 до 24 портов с поддержкой скоростей передачи данных от 100 Мбит/с до 2500 Мбит/с, а также SFP-порты для работы с оптическими и медными модулями.

Диапазон рабочих температур устройств составляет от -40°C до +75°C, что обеспечивает стабильную работу в экстремальных условиях.

Сетевые устройства SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet и EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными. Применение устройств охватывает ключевые отрасли: водоснабжение, машиностроение, горнодобывающую промышленность, энергетику и гражданское строительство.