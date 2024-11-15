«Систэм Электрик» расширила линейку ИБП локализованным модульным Excelente VS

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о запуске продаж локализованных модульных источников бесперебойного питания (ИБП) Excelente VS.

Линейка ИБП Excelente представляет собой современное решение для защиты критически важных нагрузок. Excelente VS производится на площадке «Систэм Электрик» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

ИБП построен по принципу модульной архитектуры, что позволяет осуществлять горячую замену силовых модулей, а также модулей управления и байпаса без остановки работы (среднее время обслуживания – 5-10 минут). Единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1) позволяет рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних затрат.

ИБП готов к работе при высоких температурах. А все устройства серии Excelente поддерживают резервирование не только силовых модулей, но и модулей управления, поэтому в случае выхода из строя одной платы управления ИБП продолжит свою штатную работу.

Широкий диапазон входных параметров (от 135 до 485 В) и высокая перегрузочная способность позволяют адаптировать продукт для сложных проектов в средних и крупных центрах обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуре.

Мощность Excelente VS со встроенными модульными батареями может варьироваться от 30 до 60 кВА/кВт, а с внешними батареями – от 30 до 150 кВА/кВт.

В семействе ИБП модульной архитектуры Excelente доступны четыре серии устройств: