«Систэм Электрик» расширила палитру AtlasDesign Profi54 терракотовым и коричневым цветами

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширяет серию розеток и выключателей AtlasDesign Profi54 изделиями в терракотовом и коричневом цветах.

AtlasDesign Profi54 – это современные электроустановочные изделия, сочетающие в себе европейское качество, продуманный дизайн и повышенную защиту от внешних факторов: влаги, пыли и механических воздействий.

В дополнение к классическому белому, строгому антрациту и лаконичному серому, теперь доступны:

терракотовый – натуральный, теплый оттенок с легким рыжевато-красным подтоном;

коричневый – глубокий, насыщенный оттенок с шоколадным подтоном.

Расширение ассортимента двумя новыми оттенками позволит органичнее интегрировать электроустановочные изделия в интерьеры и экстерьеры загородных домов, летних кафе, мастерских и других пространств, где важны как функциональность, так и стиль.

Розетки и выключатели в новых цветах сохраняют все преимущества серии: современный дизайн, повышенную степень защиты и ударопрочность, а также устойчивость к выцветанию благодаря защите от УФ-излучения.