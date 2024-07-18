«Систэм Электрик» расширяет ассортимент аксессуаров для автоматических выключателей защиты электродвигателей SystemePact GM2

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет об обновлении в линейке пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M – расширен ассортимент аксессуаров для автоматических выключателей защиты электродвигателей SystemePact GM2.

В продаже появился ограничитель тока GM1L3, обеспечивающий отключающую способность 100 кА на все номиналы автоматических выключателей защиты двигателей серии GM2 (до 32А). Аксессуар устанавливается сверху и применим ко всем типам автоматических выключателей GM2 – GM2P, GM2ME, GM2L.

Еще одна новинка – контакт аварийной сигнализации GMAD. В его конструкции: аварийный сигнальный контакт, который меняет положение контактов при срабатывании автоматического выключателя вне зависимости от того, вызвано оно коротким замыканием или перегрузкой, а также вспомогательный контакт, изменяющий свое положение вместе с главными контактами выключателя. Аксессуар монтируется слева. Доступны различные комбинации контактов.

Также линейку дополнил адаптер GM2AF3, который используется для прямого подключения контактора MC1D09-38 к автоматическим выключателям GM2, обеспечивает электрическое и механическое соединение аппаратов.

Кроме того, в числе новинок - трехполюсные шины GM2G, позволяющие осуществлять быстрое и безопасное подключение автоматических выключателей. В ассортименте представлены варианты для подключения от 2 до 5 автоматических выключателей GM2.