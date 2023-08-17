«Систэм Электрик» рассказала о продуктах и решениях для ИТ-отрасли на конференции «Разблокируй лето»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в ИТ-конференции «Разблокируй лето», которая ежегодно проводится российским системным интегратором Импульс Телеком.

На конференции выступила руководитель направления по работе с ключевыми партнерами компании «Систэм Электрик» Ирина Крыцина, которая рассказала участникам мероприятия о продуктах и решениях компании для рынка ИТ, а также продемонстрировала модель однофазных источников бесперебойного питания серии Smart-Save Online SRV.

Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) серии Smart-Save Online SRV (SRVSE) специально разработаны и предназначены для защиты питания серверного оборудования. ИБП серии SRVSE обеспечивают оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети — нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. Устройства SRVSE обладают конвертируемым форм-фактором для напольной установки или для установки в серверные стойки.

Данная модель ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

Новая серия однофазных ИБП Smart-Save Online от «Систэм Электрик» имеет схожие технические характеристики и является полнофункциональной заменой однофазных источников бесперебойного питания бренда APC by Schneider Electric.

Подробно ознакомиться с техническими характеристиками однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRV от «Систэм Электрик» можно на сайте - https://systeme.ru/products/smart-save-online-srv

Загрузить новость PDF