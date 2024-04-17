«Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили на Инновационном Саммите 2024 результаты исследования по инфраструктуре ЦОД

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, совместно с международным консалтинговым агентством «iKS-Consulting» представили на Инновационном Саммите 2024 результаты исследования по комплексным решениям для инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД).

С уходом из России многих мировых производителей инженерных систем ситуация на рынке продуктов и решений для ЦОД сильно изменилась, появилось много новых игроков. В этих условиях очень важен выбор такого поставщика, который способен не только предложить технические решения для основных инженерных систем, но и предоставить качественные экспертизу и сервисы на разных этапах жизненного цикла ЦОДа.

«После ухода из России в 2022 г. большинства западных производителей инженерного оборудования для ЦОД потенциальные заказчики стали уделять больше внимания “глубине” присутствия вендора в стране. Почти 80% отметили, что для них существенно выросла значимость наличия у компании-производителя офиса, складов (в том числе с ЗИП) в России, а также квалифицированного персонала для инсталляции и эксплуатации продуктов»

, – заявил первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и «Сервис» Systeme Electric Роман Шмаков.

Чтобы понять и оценить произошедшие перемены, «Систэм Электрик» и агентство iKS-Consulting, провели совместное исследование. Его целью было получить ответы на следующие вопросы:

насколько потенциальные заказчики заинтересованы в получении всех основных продуктов для инженерной инфраструктуры ЦОДа от одного производителя, в чем плюсы и минусы такого подхода;

насколько важно «одно окно» для сервисного обслуживания оборудования;

как изменился подход к выбору производителей после ухода с российского рынка большинства западных вендоров.

«В рамках исследования было опрошено около 30 специалистов. Среди них – технические директора и руководители технических подразделений, а также ведущие эксперты, связанные с построением и эксплуатацией инженерных систем ЦОД. По отраслям это IT-компании, агропромышленный комплекс, госструктуры и ведомства, медиабизнес, ритейл, транспорт и логистика, топливно-энергетический комплекс, добывающая промышленность, провайдеры ЦОД и облачных сервисов, операторы связи, финансовый сектор»

, – отмечает директор по контенту iKS-Media Александр Барсков.

Исследование показало, что моновендорным решениям отдают предпочтение только 25% опрошенных. В основном ЦОД стремятся закупать оборудование у тех компаний, которые предоставляют лучшие устройства по данному продуктовому направлению.

Гораздо более важным для потребителей является комплексность решения. Ответы на то, что именно является комплексным решениям, отличаются. Но больше всего респондентов, а именно, 44,8% опрошенных, считают главным критерием комплексности решения предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОД – от разработки концепции до осуществления модернизации. Клиенты ожидают от поставщика комплексного решения, что он возьмет на себя ответственность за все оборудование на объекте, а не только то, которое вендор сам производит.

На второе место в числе критериев, которыми отличаются комплексные решения, опрошенные ставят способность поставщика предложить различные варианты решения задач. Для этого специалисты вендора должны иметь экспертизу по нескольким способам решения задачи, поставленной заказчиком. Тем не менее, если говорить о планах на будущее, то 45% опрошенных планируют выбрать одного стратегического партнера для поставки либо по всему комплексному инфраструктурному решению, либо по каждой инженерной системе (электропитание, охлаждение, стойки/шкафы). И только 17% намерены остановиться на двух стратегических партнерах применительно к каждой инженерной системе.

В числе проблем, которые несет сотрудничество с несколькими вендорами, опрошенные в первую очередь отмечают необходимость хранить на складе несколько комплектов запасных частей (на это указали 76% опрошенных). Почти 80% респондентов отмечают, что для них в новых условиях значительно возросла важность наличие у производителя офиса и складов (в том числе и для запчастей) в России. Треть опрошенных отметили, что сейчас для них возросла важность включения оборудования для ЦОД в реестр Минпромторга.

Совместное исследование «Систэм Электрик» и агентства iKS-Consulting показало, что для заказчиков, помимо параметров продуктов, все более важным становятся сопутствующие сервисные услуги, которые может предложить вендор. Оптимальным выбором можно считать компанию, зарегистрированную и работающую в России, но при этом обладающую международной экспертизой по реализации комплексных проектов.

Презентация совместного исследования Systeme Electric и iKS-Consulting «Инженерная инфраструктура ЦОД. Комплексный подход» состоялась на Инновационном Саммите – ежегодной масштабной конференции, посвященной подходам к обеспечению технологической независимости в областях электроэнергетики и автоматизации, а также выставке продуктов и решений «Систэм Электрик». Ключевой темой Инновационного Саммита 2024 стала: «Технологическое партнерство – объединяем лучшее». Мероприятие проходит с 15 по 18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.