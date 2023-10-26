«Систэм Электрик» стала Официальным партнером экспозиции ТЭК на Международной выставке-форуме «Россия»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) стала Официальным партнером единой экспозиции топливно-энергетического комплекса на Международной выставке-форуме «Россия».

Выставка проводится с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она призвана продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительный опыт развития регионов страны. Местом проведения станет территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Экспозиция ТЭК «Энергия жизни» организована Министерством энергетики РФ и будет представлена в Павильоне №46 ВДНХ. Она расскажет об истории становления, ключевых проектах и достижениях отраслей комплекса, а также представит видение технологий будущего.

«Стать частью Международной выставки-форума «Россия» – большая честь для «Систэм Электрик». Сегодня как никогда важно помнить о значительном вкладе нашей страны в развитие технологий, науки и культуры. На выставке можно будет вживую увидеть главные успехи нашего времени и найти источники вдохновения для новых достижений. Это имеет особое значение для нашей компании. Сохранив и приумножив накопленный опыт, «Систэм Электрик» работает над максимальной локализацией производства наиболее востребованной электротехнической продукции – по отдельным направлениям до уровня 100%», – отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Участниками форума станут все регионы страны, федеральные органы власти, ведущие корпорации, общественные организации. Вход будет бесплатным для всех посетителей. Гостей ждут масштабные образовательная, культурная и деловая программы. В основе общей концепции выставки – региональные экономические и историко-культурные особенности. Форум станет площадкой для крупнейших мероприятий страны.