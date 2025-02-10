«Систэм Электрик» выпустила новые рамки для розеток и выключателей AtlasDesign Air

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж рамок серии AtlasDesign Air.

Основная особенность изделий – универсальный стиль, который преображает любой интерьер, за счёт эффекта легкости и воздушности.

При этом рамки гармонично впишутся в любую цветовую гамму и дизайнерскую концепцию. Палитра включает в себя 14 актуальных оттенков, нежных пастельных или насыщенных ярких тонов для создания индивидуального дизайна в различных стилях – от минимализма до эклектики.

Рамки AtlasDesign Air легко устанавливаются, обеспечивают надежную фиксацию розеток и выключателей, полностью соответствуют размерам рамок AtlasDesign и совместимы со всеми функциями этой серии, что позволяет адаптировать их к уже существующим проектам.

Изысканные цветовые решения и материалы рамок преображают интерьер, благодаря чему электроустановочные устройства становятся интересными акцентами в оформлении пространства.