«Систэм Электрик» выпустила обновленную линейку навесных шкафов бренда Dekraft

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж обновленной линейки навесных шкафов ЩРНМ 2.0 бренда Dekraft.

Новая серия ЩРНМ 2.0 пришла на смену существующим моделям ЩМП и ЩРНМ. Обновленные корпусы предназначены для сборки различных электрощитов: силовых, управления и автоматизации. Навесные шкафы могут использоваться в жилых, административных, торговых, производственных и промышленных зданиях для монтажа аппаратуры модульного, силового и коммутационного типа, а также устройств управления и сигнализации.

Усовершенствованная конструкция ЩРНМ 2.0 доступна в двух исполнениях: со степенью пыле- и влагозащиты IP31 и IP55. Щиты оснащены компрессионными замками с эргономичным язычком, которые обеспечивают надежный прижим уплотнителя к корпусу шкафа, и цинковым антикоррозионным покрытием. Съемная монтажная панель выполнена с применением приварных шпилек. Жесткость двери и панели обеспечивается их дополнительной отбортовкой.

Конструкция корпуса симметрична, поэтому вместо перенавешивания двери достаточно перевернуть шкаф на 180°. Угол открытия двери составляет 110° благодаря новой конструкции петель. Широкий ассортимент размеров до 1400 х 800 х 300 мм позволяет создавать различные решения на базе одной серии шкафов.

Кроме того, в скором времени в продаже появятся корпуса с пластронами для модульных автоматических выключателей, с кронштейнами для концевого выключателя, крепления на стену и мачту, а также шкафы в двухдверном исполнении.