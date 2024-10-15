«Систэм Электрик» вывела на рынок цифровые термостаты SystemeRT для управления температурой в коммерческой недвижимости

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о старте продаж цифровых комнатных термостатов SystemeRT для систем автоматизации зданий коммерческой недвижимости. Они подойдут для управления фанкойлами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в административных помещениях, гостиницах, бизнес- и торговых центрах.

Комнатные термостаты представляют собой экономичное решение для регулирования температуры в помещениях. Они просты в установке и подключении – обеспечивают регулирование «из коробки», не требуя программирования. Термостаты имеют удобный интерфейс пользователя, поэтому обеспечивают управление температурой в помещениях при меньших затратах на проектирование, запуск и эксплуатацию системы ОВКВ по сравнению с программируемыми решениями.

SystemeRT не требует дополнительного оборудования, так как имеет все необходимые выходы для управления фанкойлом и клапанами и работает от сетевого напряжения 220 В переменного тока.

Серия включает модели для 2-трубных и 4-трубных фанкойлов с тремя скоростями вентилятора, для 2-позиционных клапанов и для клапанов с приводами 0-10 В постоянного тока. Доступны дополнительные возможности – подключение выносного датчика температуры и подключения к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления.

Термостаты SystemeRT уже доступны для заказа.