«Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, выводит на российский рынок новую линейку чиллеров CoolFlow, которая обладает широкими возможностями для адаптации под индивидуальные требования заказчика.

CoolFlow – это комплексное решение, которое сочетает в себе передовые технологии для достижения максимальной энергетической эффективности и экологичности. Чиллеры CoolFlow подходят для современных центров обработки данных (ЦОД), обеспечивают надежное охлаждение серверного оборудования, одновременно минимизируя энергопотребление и углеродный след.

Вся линейка CoolFlow сертифицирована и представлена двумя модельными рядами: чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт, чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт.

Ключевым преимуществом CoolFlow является широкая возможность кастомизации. Гибкость конструктивного решения позволяет адаптировать чиллеры к индивидуальным требованиям каждого проекта, оптимизируя их для конкретных условий эксплуатации. Благодаря модульной конструкции, CoolFlow легко масштабируется, позволяя создавать системы различной мощности, от небольших до крупных дата-центров. Чиллеры серии CoolFlow могут применяться не только для строительства и эксплуатации ЦОД, но и в отраслях промышленности, а также для создания микроклимата в офисах и бизнес-центрах.

Для выполнения требований заказчика и подключения устройства к различному оборудованию возможно изменение стандартных размеров чиллера и добавление дополнительных характеристик, например, выбор двойного или раздельного ввода питания, насосная группа (1 / 1+1 / 1 с VSD / 1+1 c VSD), источник бесперебойного питания на контроллер, расходомер, накопительный бак, сетевые карты RS485 или SNMP, металлические сетчатые фильтры на теплообменники, фланцевое присоединение или Victaulic.

Линейка обладает рядом технических преимуществ. Встроенный гидромодуль, включающий в себя все необходимые компоненты для выполнения всего лишь одного подключения к чиллеру без необходимости внешних подключений к вспомогательному оборудованию, например, насосам, сокращает сроки ввода в эксплуатацию.

Предустановленный на заводе зимний комплект гарантирует непрерывную работу чиллера при температурах окружающей среды до -45оС. Кроме того, они обладают возможностью установки высоконапорных насосов в соответствии с требованиями проекта.

«Систэм Электрик» предоставляет комплексную сервисную поддержку оборудования на каждом этапе его жизненного цикла – от пуско-наладочных работ до технического обслуживания, диагностики, ремонта и модернизации. На сервисном складе «Систэм Электрик» поддерживаются на постоянной основе весь необходимый комплект запасных частей и принадлежностей для минимизации времени простоя на объектах.