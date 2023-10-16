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CoolFlow
Моноблочные чиллеры CoolFlow воздушного охлаждения с фрикулингом
CoolFlow
CoolFlow

Моноблочные чиллеры CoolFlow воздушного охлаждения с фрикулингом

Референс: CoolFlow
Линейка CoolFlow

Чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга

Два модельных ряда: на спиральных компрессорах- холодопроизводительность от 30 до 700 кВт, на винтовых компрессорах – холодопроизводительность от 300 до 1500 кВт.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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