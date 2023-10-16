Моноблочные чиллеры CoolFlow воздушного охлаждения с фрикулингом
Моноблочные чиллеры CoolFlow воздушного охлаждения с фрикулингом
Референс: CoolFlow
Чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга
Два модельных ряда: на спиральных компрессорах- холодопроизводительность от 30 до 700 кВт, на винтовых компрессорах – холодопроизводительность от 300 до 1500 кВт.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
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Тип документа
Каталог
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
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