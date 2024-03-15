«Систэм Электрик» запускает новую систему трековых розеток MultiTrack

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, запускает новую систему трековых розеток MultiTrack.

Система MultiTrack состоит из двух элементов: токопроводящей шины, которая устанавливается на поверхность стены, стола или встраивается вровень с поверхностью в предварительно подготовленную нишу, и розеток, устанавливаемых на шину.

Сами шины имеют длину от 40 см до 2 метров и представлены в двух цветах: «Антрацит» и «Графит». Максимальная мощность подключаемых приборов – 8 кВт, а на каждые 10 см шины можно установить 1 розетку, то есть, шина длиной 1 м способна принять 10 розеток. Подключение шины к сети 230В может быть выполнено скрыто или открыто по поверхности стены. Внутри шины для этого предусмотрена винтовая колодка. Подключение шины должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением всех правил безопасности.

Вторая неотъемлемая часть системы – это розетки специальной формы и конструкции. Ассортимент розеток представлен в 3 типах: силовая розетка с заземлением европейского стандарта на 16 А, который применяется в России, универсальная розетка 13 А, способная принимать вилки большинства используемых в мире стандартов, и двойная розетка USB (тип А и тип С) на 18 Вт, поддерживающая быструю зарядку.

Главное преимущество новой системы состоит в том, что пользователь может сам легко и безопасно переместить розетки или увеличить их число. Подключение и установка розеток не требует особых навыков, производится быстро и просто – достаточно вставить выступающую часть розетки в паз на шине и повернуть розетку по часовой стрелке до упора. Этого достаточно для установки и подключения: розетка готова для использования.

Новая система MultiTrack отлично подойдет для использования в домашних условиях: рядом с рабочим столом, в гостиной, спальне, на кухне, а также в гараже или мастерской. Также система MultiTrack станет отличным решением для организации рабочих мест в офисных зданиях, и в отелях с универсальными розетками, подходящими для вилок многих стандартов.

Система трековых розеток MultiTrack, а также другие новейшие продукты и решения «Систэм Электрик» будут представлены на Инновационном Саммите 2024, масштабной конференции и выставке, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.