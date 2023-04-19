«Систэм Электрик» и «FESCO» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития импорта

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Транспортная группа FESCO («FESCO») заключили соглашение о намерениях в сфере развития импортных перевозок в рамках выставки «ТрансРоссия».



Соответствующий документ подписали директор по логистике «Систэм Электрик» Алексей Максимов и исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров.



Стороны договорились наладить взаимодействие при организации перевозок грузов различной номенклатуры для нужд компании «Систэм Электрик» из стран Восточной и Юго-Восточной Азии в Россию, используя широкие возможности FESCO — развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру.



«Обеспечение устойчивого высокого сервиса для заказчиков и партнеров — один из приоритетов для „Систэм Электрик“. Мы ожидаем, что сотрудничество с крупнейшей транспортно-логистической компанией России FESCO позволит организовать бесперебойные поставки грузов для решения задач нашего бизнеса», — отметил директор по логистике «Систэм Электрик» Алексей Максимов.



Компания «Систэм Электрик» представит свои продукты и технологии Инновационном Саммите 2023 с 24 по 25 мая 2023 года в «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Инновационный Саммит 2023 будет проходить в форматах выставки и деловой программы.



Зарегистрироваться на Инновационный Саммит.



Загрузить новость PDF