«Систэм Электрик» представляет новый модуль быстрой замены Sepam

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации представляет новый продукт — модуль быстрой замены блоков релейной защиты и автоматики Sepam. Новый продукт является полностью отечественной разработкой, выполненной специалистами Инженерно-Сервисного Центра Систэм Электрик на базе блоков РЗиА серии БМРЗ, производимых НТЦ «Механотроника».

«Новый модуль быстрой замены позволяет производить модернизацию устаревшего устройства релейной защиты Sepam в кратчайшие сроки на современное — устройство БМРЗ 150 серии. Модернизация устаревшего оборудования осуществляется без монтажа с переносом принципа работы на новое устройство. Такое технологическое решение позволяет существенно сократить время простоя и экономит время и силы ремонтного персонала», - отметил первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и «Сервис» «Систэм Электрик» Роман Шмаков.

Модуль быстрой замены позволяет использовать все возможности современного блока БРМЗ 150. Он имеет прямое подключение к компьютеру без дополнительных устройств и адаптеров через порт USB, выведенный на фасаде для настройки и обновления ПО, скачивания осциллограмм и регистрации аварийных событий. На фасаде устройства есть программируемые кнопки, которым можно назначить функции для работы оперативного персонала. На 10 светодиодов могут быть вынесены любые сигналы функций защит и автоматики.

Ключевые преимущества нового модуля быстрой замены Sepam:

Модернизация оборудования осуществляется без переделки двери релейного отсека и перемонтажа контрольных цепей;

Конструкция нового модуля позволяет установить комплект в отверстие от Sepam без его доработки;

Сохранены оригинальные клеммные блоки, что позволяет подключать устройство к новым разъёмам без перемонтажа;

Новые устройства релейной защиты БМРЗ 150 сертифицированы Минпромторгом (постановление № 719);

Конфигурация БМРЗ полностью повторяет конфигурацию ПО Sepam и позволяет гибко настроить дополнительные функции по требованию заказчика.

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