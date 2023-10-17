«Систэм Электрик» представляет новую линейку автоматических выключателей для защиты двигателя SystemePact GM2

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет новую линейку автоматических выключателей SystemePact GM2.

SystemePact GM2 разработаны для применения в системах управления любого масштаба. Они обеспечат надежную работу стандартных объектов инфраструктуры (лифтов, насосов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования) и оборудования на предприятиях легкой промышленности и нефтехимии, а также в строительстве. Новая линейка также может применяться в горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроении, для водоснабжения и водоотведения, на АЭС и различных объектах критической инфраструктуры с высокими эксплуатационными требованиями.

Новинки соответствуют лучшим мировым аналогам и помогут упросить переход с импортного оборудования благодаря своим характеристикам и размерам, а также взаимозаменяемости аксессуаров.

Автоматические выключатели SystemePact GM2 обеспечат надежную защиту широкого спектра электродвигателей и другого оборудования. Нагрузка рассчитана на ток до 32А, а отключающая способность равна 100 кА. Предельная рабочая температура

составляет от -35°C до +70°C, регламентированный срок службы – 10 лет.

Новая линейка представлена в исполнениях с поворотной рукояткой, либо кнопочным управлением, с защитой от короткого замыкания (КЗ) и перегрузки или с защитой только от короткого замыкания.

Для SystemePact GM2 доступен полный набор аксессуаров, включая выносную поворотную рукоятку, компоненты MCC, пломбировку регулировочного диска, аварийный дополнительный контакт сигнализации КЗ, ограничители токов КЗ, гребенчатые шины и переходники для прямого подключения к контакторам.

Компактные размеры, высокая производительность и обширный функционал автоматических выключателей SystemePact GM2 позволят реализовать наиболее сложные решения, требующие максимальной эффективности и безопасности.