«Систэм Электрик» продемонстрировала результаты локализации розеток и выключателей на выставке MosBuild

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild. Мероприятие проходит 28−31 марта в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо».



В рамках мероприятия «Систэм Электрик» представила собственный стенд, где были продемонстрированы новинки продукции компании:





Серии розеток и выключателей AtlasDesign и Glossa с новыми цветами и функциями, уникальные высокоскоростные розетки USB и ультратонкие розетки;

Распределительный щит City9 Box c новой серией модульного оборудования City9 Set.



«Систэм Электрик» также выступила спонсором тренд-зон спецпроекта Decorium. Продукция компании интегрирована в арт-зоны российских дизайнеров и художников, которые спроектировали 4 тренд-зоны и лекторий для спецпроекта.



Нина Кузнецова, Директор по маркетингу направления «Электроустановочные изделия» отметила: «Участие в MosBuild в этом году можно назвать новым опытом, в этом году мы впервые участвуем как российская компания «Систэм Электрик. И мы рады представить новейшие разработки, которые позволят заместить востребованные у многих россиян иностранные продукты с тем же высоким уровнем качества. А то, как наши изделия смотрятся в интерьере, гости выставки могут оценить уже сейчас — в специально разработанных российскими дизайнерами тренд-зонах выставки».



28 марта на выставке MosBuild также прошло крупнейшее деловое мероприятие в своей отрасли — Форум DYI. В рамках форума Иван Куприянов, директор по каналам «Ритейл» компании «Систэм Электрик», поделился, как компании удалось преодолеть вызовы 2022 года и разработать локализованные решения для строительной отрасли.



Полный ассортимент розеток, выключателей и других электроустановочных изделий «Систэм Электрик» представит в отдельной зоне Инновационного Саммита, который пройдёт с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Саммит запланирован в форматах выставки и деловой программы.



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