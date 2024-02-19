«Систэм Электрик» расширяет ассортимент электроустановочных изделий серии Blanca

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о расширении ассортимента электроустановочных изделий серии Blanca.

В линейке Blanca появилась новая розетка с заземлением и шторкой. Шторки и крышка на розетке обеспечивают дополнительную защиту от случайных прикосновений к контактам, а также от попадания инородных предметов, что повышает безопасность использования электрических устройств при их подключении к сети. Также в линейке Blanca появился новый одноклавишный переключатель 10А для управления освещением.

Благодаря степени защиты IP44, переключатель и розетку можно безопасно использовать как внутри помещений, так и на улице, изделия защищены от пыли и влаги. Качественные материалы обеспечивают долговечность и устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды.

Каждое изделие проходит строгий контроль качества в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения». Типовые и приемо-сдаточные испытания подтверждают, что оборудование сохраняет надежность при нормальной эксплуатации и обеспечивает безопасность для людей и окружающей среды.

Линейка представлена в семи цветах: классических – бежевом, белом и молочном, а также в ярких – алюминий, титан, антрацит и ясень. Широкая палитра позволяет подобрать идеальный оттенок под любой интерьер и стиль.

Новейшие продукты и решения брендов компании «Систэм Электрик» будут представлены на Инновационном Саммите 2024. Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.