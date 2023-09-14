«Систэм Электрик» возглавила рейтинг вендоров инженерных решений для ЦОД

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, заняла первое место в рейтинге «ТОП-10 вендоров инженерных решений для ЦОД в России» в 2023 году. В исследовании, представленном ИКС-МЕДИА на ежегодном международном форуме «ЦОД», приняли участие ведущие специалисты крупнейших отечественных дата-центров, проектировщики и консультанты.

На конференции также была представлена карта восприятия вендоров, которые оценивались по таким критериям как качество оборудования, широта модельного ряда, квалификация персонала, стабильность, открытость и наличие собственных разработок.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и «Сервис» Роман Шмаков назвал основное преимущество компании в этой сфере – наличие экосистемы продуктов и решений, элементы которой составляют комплексное предложение для инженерной инфраструктуры центров обработки данных.

«Эффективность оборудования уже фактически достигла предела, и дальнейший рост возможен только за счет системного подхода к инженерной инфраструктуре. Мы предлагаем экосистему продуктов, которые объединены сервисами и цифровыми инструментами. Это однофазные и трехфазные источники бесперебойного питания, системы охлаждения, стоечные системы, шкафы, системы распределения питания и полный спектр сервисов для мониторинга, управления и обслуживания оборудования на всех этапах жизненного цикла проектов», – рассказал Роман Шмаков.

Кроме того, специалисты «Систэм Электрик» продемонстрировали участникам форума передовые решения для вычислительных центров: комплексную инженерную инфраструктуру ЦОД InfraSysteme, а также российское программное обеспечение Systeme Platform, обеспечивающее автоматизацию дата-центров и других объектов индустриального и гражданского назначения.

Среди новинок – ИБП серии Excelente, которые пришли на смену APC Symmetra PX500 и Galaxy VM/VL. Это модульные масштабируемые трехфазные ИБП для защиты нагрузок в диапазоне 50-600 кВт. ИБП серии Excelente обеспечивают до 97% КПД в режиме двойного преобразования и до 99% КПД в режиме ECO.

Модульная архитектура ИБП позволяет реализовывать конфигурации с внутренним резервированием, наращивать мощность, менять силовые модули, модули управления, модуль статического байпаса силами службы эксплуатации заказчика без отключения нагрузки. Эти продукты обладают широкими возможностями для локального и дистанционного мониторинга. Благодаря своим характеристикам ИБП серии Excelente обеспечивают надежную защиту для средних и крупных центров обработки данных, а также критически важных объектов коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Помимо этого, были представлены новые серверные шкафы Uniprom Rack и стоечные блоки распределения питания Uniprom Rack PDU, составляющие основу подсистемы размещения оборудования в дата-центре. Они позволяют сделать удобной и безопасной работу с ИТ-оборудованием, а использование самого дорогого места в ЦОД – машинного зала – эффективным и технологичным.

На стенде компании посетители конференции смогли ознакомиться с однофазными ИБП Systeme Electric серий Back-Save, Smart-Save и Smart-Save Online, предназначенными, в частности, для защиты вычислительного и телекоммуникационного оборудования в узлах связи и небольших серверных комнатах, и устройствами для распределения электроэнергии – SystemePact, SystemeLine, программируемыми логическими контроллерами SystemePLC.

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