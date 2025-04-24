Станции сигнализации «Систэм Электрик» получили сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила сертификат пожарной безопасности на адресно-аналоговые станции пожарной сигнализации SystemeFS-7600.

Станции SystemeFS-7600 обладают защитой от системной ошибки и сертифицированы как прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП). Это соответствует требованиям свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» в части систем пожарной автоматики и сигнализации.

SystemeFS-7600 обеспечивают подключение до 7 632 адресных устройств. Для объектов с большой площадью предусмотрена возможность объединения станций в единую аппаратную сеть, что позволяет создать распределенную архитектуру на площади более 380 000 м².

В целях мониторинга и администрирования в реальном времени используется программное обеспечение FS-7600-Graphics, позволяющее объединять до 127 станций.

Для интеграции станций SystemeFS-7600 в российские SCADA-системы Systeme Building Operation и Systeme Platform специалистами «Систэм Электрик» был разработан сервер OPC UA.