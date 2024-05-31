Systeme Electric: искусство и технологии на выставке MosBuild 2024

Российская компания Systeme Electric («Систэм Электрик») представила новинки и бестселлеры в необычном формате. Электроустановочные изделия выступили частью концептуального стенда, отсылающего к галерее современного искусства: каждая из шестнадцати эффектных арт-композиций стала красивой аллюзией к определенным эпохам, дизайн-кодам, природным явлениям и фактурам. Строгий минимализм и экспрессивный постмодернизм, застывшая в веках античность и фантазии о будущем, энергия стихии воды и безграничного космоса — розетки и выключатели оказались центром вселенной Systeme Electric.

Через всю галерею сквозной линией проходила идея симбиоза искусства и инноваций: так, особой популярностью у посетителей пользовалась инсталляция с картиной Бэнкси, в которую был интегрирован интерактивный предсказатель. Он рассказывал, какие продукты бренда лучше всего подходят конкретному гостю.

Одним из ключевых элементов стенда стала новая флагманская коллекция Systeme Electric ArtGallery. Эта дизайнерская линейка притягивает взгляд архитектурной выверенностью форм и оригинальной цветовой палитрой, в которую входят благородные оттенки от классических матовых, пастельных тонов до ярких дизайнерских решений: среди них аквамарин и золото.

Нина Кузнецова, директор по маркетингу Управления по рынку «Электроустановочные изделия» Systeme Electric:

Слоган коллекции ArtGallery — «Искусство в деталях». Благодаря акцентам любой элемент интерьера может стать искусством, что мы и попытались показать на нашем стенде. Ничего лишнего — только главное

В прошлом году коллекцию уже успели оценить профессионалы индустрии: она принесла компании награду «Лучший промышленный дизайн России 2023». Серия ArtGallery сочетает в себе удобство монтажа, безопасность и нетривиальную современную эстетику, позволяющую с легкостью вписать розетки и выключатели в любой интерьер: элегантная тонкая рамка со скругленными углами соответствует актуальным дизайнерским трендам и помогает сохранить чистоту линий. Заземляющие контакты производятся из латуни с содержанием меди — за счет этого они обладают высокой электропроводностью, устойчивостью к коррозии и экологичностью.

Елена Бояринова, руководитель канала «Дизайнеры интерьера» Systeme Electric:

Мы гордимся тем, что современная дизайнерская коллекция ArtGallery полностью разработана в России. Наше преимущество — высокое качество продукции и собственное производство. Заказчики получают электроустановочные изделия в кратчайшие сроки без ожидания зарубежных поставок и могут на протяжении пяти лет пользоваться гарантией

В рамках инсталляции было представлено и еще одно технологичное решение — трек из токопроводящей шины MultiTrack, длина которого может составлять от сорока сантиметров до двух метров. Его можно дополнить нужным вам количеством розеток без привлечения специалиста: чтобы начать пользоваться системой, достаточно просто вставить розетку из серии MultiTrack в паз на шине и повернуть по часовой стрелке до упора. Минималистичная альтернатива традиционным удлинителям помогает избавить интерьер от лишних проводов и задать гибкие сценарии использования бытовых приборов.

Частью инсталляции также стали изделия из коллекции-бестселлера AtlasDesign. Гости выставки смогли познакомиться с новыми рамками AtlasDesign Antique, розетками и выключателями с защитой от влаги и пыли AtlasDesign Aqua и серией AtlasDesign Nature, выполненной из стекла, мрамора, металла и бамбука. Помимо этого, у них была возможность оценить подсерию для творчества AtlasDesign Art, позволяющую создать собственный дизайн по настроению: изделия можно украсить фрагментом картины любимого художника, рисунком ребенка или необычным паттерном.

До 31 октября 2024 года дизайнеры и архитекторы могут подать заявку на участие в конкурсе «Заряди проект с Systeme Electric», к которому допускаются проекты с использованием электроустановочных изделий бренда. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Источник