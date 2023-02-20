Так близко и всё же так далеко. Барьеры в сотрудничестве с Китаем

Китай и Россия уже несколько десятков лет являются неразлучными партнёрами во всех сферах бизнеса. Ещё ближе в экономических отношениях страны стали в 2022 году, когда число стран-экспортёров сократилось. Теперь Китай для РФ не просто партнёр, а уже практически главный поставщик и «рука помощи». Всё ли гладко в промышленном сотрудничестве двух стран, оказавшихся в неоднозначной политической ситуации в 2022 году? На эту тему комментарий дал директор по развитию сегментов «Медиум» и «Минимум» на рынках «Энергетика» и «Автоматизация» ООО «ГК Систэм Электрик» (ранее Schneider Electric в России) Андрей Таланин.

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