Телефонные розетки: виды и особенности установки

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Телефонная розетка — электротехническое устройство, которое используется для подключения телефонного аппарата к линии связи. От обычной розетки отличается другим разъемом, а также отсутствием напряжения 220 В. В зависимости от конструкции такое устройство может быть предназначено для подключения одного или сразу нескольких аппаратов.
Назначение телефонных розеток
Телефонные розетки сейчас почти не встречаются в квартирах и жилых домах — это объясняется популяризацией беспроводной связи. В офисах и производственных помещениях, напротив, стационарные аппараты до сих пор используются для внутренней связи между сотрудниками. Именно здесь актуальны телефонные розетки.
Основные типы
По способу установки:
- встраиваемые — предназначены для скрытой схемы проводки, устанавливаются в монтажную коробку;
- накладные (наружные) — используются для открытой кабельной системы, могут монтироваться после финишной отделки помещения на любой ровный участок стены.
Скрытая проводка встречается чаще, поэтому наибольшее распространение получили встраиваемые телефонные розетки.
По конструкции:
- одноразъемные — используются для подключения одного устройства;
- многоразъемные — предназначены сразу для нескольких телефонов.
Розетки различаются и по типу коннектора. Он имеет обозначение RJ (Register Jack) и представляет собой интерфейс для разъемных соединений, использующийся в различных системах связи.
Основные типы:
- RJ9 — для провода телефонной трубки;
- RJ11 — для двухпроводных (стандартных) телефонов;
- RJ14 — для четырехпроводных аппаратов, подключаемых к мини-АТС;
- RJ12 (RJ25) — для шестипроводных аппаратов, поддерживающих подключение трех линий или консоли для расширения.
Самым популярным разъемом является RJ11.
Некоторые устройства имеют дополнительные разъемы для подключения интернет-соединения RJ45. Это, например, розетка скрытого монтажа Glossa или накладная модель Blanca. Для размещения нескольких электроустановочных изделий можно использовать многопостовые рамки — это выглядит более эстетично, чем ряд одиночных устройств. Например, для размещения двух розеток подойдет двухпостовая рамка AtlasDesign.
Более подробно узнать о разных видах розеток можно в этом материале.
Монтаж: разбираем этапы
Установка телефонной розетки не менее сложна, чем обычной электрической. Здесь нужно быть внимательным и подключать проводники к подходящим для них контактам.
Важно: напряжение в телефонной линии может возрасти до 120 В, поэтому для соблюдения техники безопасности рекомендуется пользоваться резиновыми или диэлектрическими перчатками.
Порядок монтажа:
1. Снять крышку путем отжатия отверткой, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.
2. Снять разъем(ы) с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
3. Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм, освободить провода.
4. Разместить провода согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов. Цвет кабеля должен соответствовать цвету разъема.
|Контакты
|Цвет провода
|1
|белый/оранжевый
|2
|синий
|3
|белый/синий
|4
|оранжевый
5. Закрепить провода пластиковым зажимом. Обрезать концы проводов, выступающие за габариты пластикового зажима.
6. Установить разъем в основание путем защелкивания фиксирующей защелки.
7. Закрепить основание с разъемом (разъемами) в монтажную коробку с помощью саморезов или распорных лапок.
8. Установить рамку и крышку розетки.
Важно: информация в материале носит рекомендательный характер. При отсутствии знаний техники безопасности и навыков обращения с электротехническими устройствами монтаж телефонной розетки лучше всего доверить специалистам.