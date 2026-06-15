Телефонные розетки: виды и особенности установки

Опубликовано: 15.06.2026

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Телефонная розетка — электротехническое устройство, которое используется для подключения телефонного аппарата к линии связи. От обычной розетки отличается другим разъемом, а также отсутствием напряжения 220 В. В зависимости от конструкции такое устройство может быть предназначено для подключения одного или сразу нескольких аппаратов.

Назначение телефонных розеток

Телефонные розетки сейчас почти не встречаются в квартирах и жилых домах — это объясняется популяризацией беспроводной связи. В офисах и производственных помещениях, напротив, стационарные аппараты до сих пор используются для внутренней связи между сотрудниками. Именно здесь актуальны телефонные розетки.

Основные типы

По способу установки:

  • встраиваемые — предназначены для скрытой схемы проводки, устанавливаются в монтажную коробку;
  • накладные (наружные) — используются для открытой кабельной системы, могут монтироваться после финишной отделки помещения на любой ровный участок стены.

Скрытая проводка встречается чаще, поэтому наибольшее распространение получили встраиваемые телефонные розетки.

По конструкции:

  • одноразъемные — используются для подключения одного устройства;
  • многоразъемные — предназначены сразу для нескольких телефонов.

Розетки различаются и по типу коннектора. Он имеет обозначение RJ (Register Jack) и представляет собой интерфейс для разъемных соединений, использующийся в различных системах связи.

Основные типы:

  • RJ9 — для провода телефонной трубки;
  • RJ11 — для двухпроводных (стандартных) телефонов;
  • RJ14 — для четырехпроводных аппаратов, подключаемых к мини-АТС;
  • RJ12 (RJ25) — для шестипроводных аппаратов, поддерживающих подключение трех линий или консоли для расширения.

Самым популярным разъемом является RJ11.

Некоторые устройства имеют дополнительные разъемы для подключения интернет-соединения RJ45. Это, например, розетка скрытого монтажа Glossa или накладная модель Blanca. Для размещения нескольких электроустановочных изделий можно использовать многопостовые рамки — это выглядит более эстетично, чем ряд одиночных устройств. Например, для размещения двух розеток подойдет двухпостовая рамка AtlasDesign.

Розетка серии Glossa двойная RJ11+RJ45

Розетка серии Glossa двойная RJ11+RJ45

 

Розетка серии Blanca двойная RJ11+RJ45

Розетка серии Blanca двойная RJ11+RJ45

Более подробно узнать о разных видах розеток можно в этом материале.

Монтаж: разбираем этапы

Установка телефонной розетки не менее сложна, чем обычной электрической. Здесь нужно быть внимательным и подключать проводники к подходящим для них контактам.

Важно: напряжение в телефонной линии может возрасти до 120 В, поэтому для соблюдения техники безопасности рекомендуется пользоваться резиновыми или диэлектрическими перчатками.

Порядок монтажа:

1. Снять крышку путем отжатия отверткой, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.

2. Снять разъем(ы) с основания путем отжатия фиксирующей защелки.

3. Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на длине 50 мм, освободить провода.

4. Разместить провода согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов. Цвет кабеля должен соответствовать цвету разъема.

КонтактыЦвет провода
1белый/оранжевый
2синий
3белый/синий
4оранжевый

5. Закрепить провода пластиковым зажимом. Обрезать концы проводов, выступающие за габариты пластикового зажима.

6. Установить разъем в основание путем защелкивания фиксирующей защелки.

7. Закрепить основание с разъемом (разъемами) в монтажную коробку с помощью саморезов или распорных лапок.

8. Установить рамку и крышку розетки.

Важно: информация в материале носит рекомендательный характер. При отсутствии знаний техники безопасности и навыков обращения с электротехническими устройствами монтаж телефонной розетки лучше всего доверить специалистам.

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