В НТЦ «Механотроника» наладили выпуск микропроцессорного блока релейной защиты для распределительных сетей

НТЦ «Механотроника», один из российских технологических лидеров в отрасли микроэлектроники, релейной защиты и автоматики и системообразующее предприятие города Санкт-Петербурга, входящее в Группу компаний «Систэм Электрик», в 2023 г. разработало и внедрило в производство микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ-60-VIP. Разработка заместит аналогичные иностранные компоненты в распределительных устройствах среднего напряжения.

Об этом сообщил Владимир Смирнов, ведущий инженер НТЦ «Механотроника», выступая с докладом на VII международной научно-практической конференции и выставке «РЕЛАВЭКСПО» в секции «Производство оборудования РЗА, ПА и НКУ в условиях доступной комплектации».

За прошедший год инженеры НТЦ «Механотроника» разработали микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ-60-VIP и индикатор наличия напряжения Systeme VPIS для КРУЭ среднего напряжения. На данный момент ведутся работы по разработке электронного расцепителя (блок управления и защиты) SystemeLogic для автоматических воздушных выключателей с напряжением от 100 до 690 В. По завершению проекта SystemeLogic станет первым электронным расцепителем для выключателей низкого напряжения, полностью разработанным в России и оснащенным отечественным программным обеспечением.

Специалист также отметил, что НТЦ «Механотроника» проделала огромную работу, направленную на сохранение конкурентоспособности своего продуктового предложения. В частности, были увеличены запасы комплектующих на складах для обеспечения бесперебойной работы производства, проведена замена компонентов, производимых в недружественных странах, доработано программное обеспечение. Предприятию удалось адаптироваться к новым условиям и поддержать бесперебойные поставки продукции, которая широко используется в распределительных сетях среднего напряжения по всей России. На протяжении последних 30 лет научно-технический центр ежегодно выпускает более 20 тысяч терминалов релейной защиты и автоматики.

В марте 2023 г. было объявлено, что компания «Систэм Электрик» инвестирует 500 млн рублей в наращиваниепроизводства НТЦ «Механотроника», новые разработки и увеличение площади научно-технического центра.

Продукция и решения НТЦ «Механотроника» будут представлены на Инновационном Саммите, который пройдёт с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях». Саммит запланирован в форматах выставки и деловой программы.

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