Вакуумные выключатели от «Систэм Электрик» SystemePact VCB одобрены Российским морским регистром судоходства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает об успешном прохождении испытаний и получении свидетельства о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства для вакуумных выключателей серии SystemePact VCB.

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории. На основании результатов освидетельствования и проведенных испытаний было подтверждено, что изделия соответствуют требованиям:

• Части XI «Электрическое оборудование» Правил классификации и постройки морских судов (изд. 2024);

• Раздела 10 «Электрическое оборудование» Части IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (изд. 2024 г.).

SystemePact VCB – это трехполюсные вакуумные выключатели номинальным напряжением 10(6)кВ и 15кВ, предназначенные для применения в сетях трехфазного переменного тока. Они подходят как для использования в новых распределительных устройствах с воздушной изоляцией, так и для замены отслуживших свой срок выключателей в реконструируемых устройствах. Выключатели разработаны с учетом самых современных требований, имеют прочную конструкцию и просты в управлении, что в итоге позволяет существенно сократить эксплуатационные затраты в будущем.

Получение свидетельства открывает новые возможности для применения изделий в составе судовых электроустановок, морских платформ и других объектов морской инфраструктуры, где особенно важны высокая надежность и соответствие строгим стандартам безопасности.

Компания «Систэм Электрик» осуществила поставку вакуумных выключателей, в том числе генераторного исполнения с номинальным током 5000 А и током отключения 50 кА, для оснащения модернизированного плавучего энергоблока, предназначенного для работы в качестве источника электроэнергии. Это подтверждает на практике высокий технический уровень и промышленную готовность оборудования для применения в сложных и ответственных энергетических системах.