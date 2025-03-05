Все для ОВиК, цифровой двойник и энергоэффективные ЖК: «Систэм Электрик» на «Мир Климата-2025»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продемонстрировала продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft на международной выставке систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «Мир климата».

Большим вниманием посетителей пользовались разработанный с нуля под потребности российского рынка преобразователь частоты SystemeVar Hertz, программируемые логические контроллеры SystemePLC S172, которые не уступают иностранным аналогам, ранее имевшим большой спрос на отечественном рынке, устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55, а также комплексное решение бренда Dekraft в обновленном навесном шкафу ЩРНМ 2.0 и Systeme Building Operation – российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов.

Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» в рамках деловой программы рассказали о трендах в функционировании современных зданий и жилых комплексов. Усложнение систем управления, рост запросов пользователей, в том числе связанных с повышением энергоэффективности, потребность в обеспечении безопасности и дефицит квалифицированных кадров создают спрос на решения по переводу эксплуатации зданий на качественно новый уровень.

Именно поэтому все платформы, разработанные «Систэм Электрик», позволяют интегрироваться с системами цифрового двойника и автоматизированными системами управления зданиями (АСУЗ).

«Систэм Электрик» является разработчиком единой экосистемы продуктов и решений SystemeOne на базе российского ПО. В основе соответствующих решений – подход к современному зданию как к совокупности большого количества высокотехнологичных систем. Они основаны на взаимодействии информационной модели объекта (цифровой документации), автоматизированной системы управления зданием и цифровой системы управления эксплуатацией.

Основой решения компании являются Systeme Platform – IoT/IIoT программная платформа, которая позволяет создавать системы сбора, обработки, визуализации данных любой сложности для объектов индустриального и гражданского назначения, и Systeme Building Operation – специализированная IoT платформа класса SCADA для систем управления зданиями.

Ценность этого решения от «Систэм Электрик» в том, что при интеграции систем автоматизации с системами управления и эксплуатации происходит синхронизация всех событий, формируются единая среда и структура данных.