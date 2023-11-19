Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль
Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, стоечный модуль
Референс: AHFM050R4L20
Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, модуль для установки в стойку
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeSine AHF & SVGКаталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 3.75 MB
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHFТехнические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine AHFРуководство по эксплуатации SystemeSine AHF
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 4.61 MB
Техническая документация Технические данные AHFM050R4L20Технические данные AHFM050R4L20
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 788.67 kB
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