Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК
Активный фильтр гармоник 50А, 400В, IP20, навесной модуль, ЖК
Референс: AHFM050W4D20
Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP20, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог SystemeSine AHF & SVGКаталог SystemeSine AHF & SVG
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 3.75 MB
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHFТехнические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine AHFРуководство по эксплуатации SystemeSine AHF
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 4.61 MB
Техническая документация Технические данные AHFM050W4D20Технические данные AHFM050W4D20
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 783.24 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик