Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК
Активный фильтр гармоник 100А, 400В, IP31, навесной модуль, ЖК
Референс: AHFM100W4D31
Активный фильтр гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 400В, степень защиты IP31, навесной модуль со встроенным 4,3 дюймовым ЖК дисплеем
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Технические характеристики SystemeSine AHFТехнические характеристики SystemeSine AHF
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 111.58 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemeSine AHFРуководство по эксплуатации SystemeSine AHF
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 9.36 MB
Техническая документация Технические данные AHFM100W4D31Технические данные AHFM100W4D31
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 792.01 kB
Техническая документация Активные фильтры гармоник SystemeSine AHFАктивные фильтры гармоник SystemeSine AHF
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 403.17 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик