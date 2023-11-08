Продукты
ATN000801
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД
ATN000801

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД

Референс: ATN000801
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Зеленый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок изумруд
Тип продукта рамка
Режим фиксации безвинтовой
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка
Вес нетто 0.017 кг
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897025888.38.31.1 см. 17г.
BB1
210шт.13606489702585239.28.9 см. 233г.
CAR
340шт.2360648970258240.424.210.6 см. 1.12кг.
P12
43600шт.12080110.4 см. 118кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик