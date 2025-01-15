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ATN221105
ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный
ATN221105
ATN221105

ATLASDESIGN AIR 5-постовая РАМКА, АКВАМАРИН/дымчатый черный

Референс: ATN221105

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Air (цвет аквамарин) пятиместная. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Дизайн рамок AtlasDesign Air создает иллюзию парения, придавая интерьеру легкость и воздушность. Преобразите свой дом с помощью рамок AtlasDesign Air, которые станут изысканным дополнением к любому стилю в различной цветовой гамме.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Глубина 11
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104208245101.4 см. 0.068кг.
BB1
25шт.9.940.37.2 см. 0.409кг.
CAR
320шт.20.240.915 см. 1.797кг.
P12
41680шт.12080118 см. 162кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
02-11.1-6.4.1-1006
Формат PDF
Размер 625.37 kB
Срок действия: 30/09/2024 - 16/11/2029
02-11.1-6.4.1-1006
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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